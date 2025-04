Cameroun-36 milliards F de la SFI à Afriland : qui peut en bénéficier?

Le 2 Avril 2025 à Yaoundé a eu lieu la cérémonie solennelle de signature de Convention entre la Société Financière Internationale (SFI) et Afriland First BANK.

La Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale dédiée au financement du secteur privé, a signé le 2 avril à Yaoundé un accord de financement de 36 milliards de FCFA en faveur des petites et moyennes entreprises.

Aux termes de cet accord, SFI mettra à la disposition d’Afriland First Bank une ligne de financement équivalente à 60 millions d’USD, dont 20 millions à fonds propres et 40 millions mobilisés auprès d’autres bailleurs de fonds.

Les fonds seront octroyés sous forme de prêts de premier rang non garantis, assortis d’une période de remboursement pouvant aller jusqu’à 5 ans et d’un délai de grâce d’un an. Cette initiative est conçue pour remédier aux difficultés d’accès au financement des PME.