Cameroun : 6 milliards F pour un autre centre de stockage de gaz à Kumba

Dans son allocution, le Ministre du Commerce a rappelé l’importance stratégique du gaz domestique dans la politique énergétique nationale. « Au Cameroun, le gaz domestique est considéré comme un produit de première nécessité, et le taux de croissance annuel se situe autour de 13%. Les mises à la consommation nationales quant à elles sont de l’ordre de 220 000 TM », a-t-il précisé. Le membre du Gouvernement a également souligné la nécessité de corriger le déséquilibre dans la distribution du gaz entre les différentes régions du pays, Yaoundé et Douala monopolisant actuellement 80% de la consommation nationale.

Évalué à 6 milliards de FCFA, le Centre emplisseur de GPL de Kumba s’érige comme le cinquième du genre sur le territoire national, après ceux de Maroua, Bertoua, Bamenda et Ebolowa. Cette infrastructure moderne sera construite sur une superficie de 5 hectares et disposera d’une capacité de stockage initiale de 200 m³, avec des possibilités d’extension pour répondre aux besoins croissants de la population.

Le choix porté sur la Région du Sud-Ouest pour abriter ce projet structurant n’est pas fortuit. Comme l’a expliqué le Ministre 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, cette région d’une superficie de 24 570 km² abrite une population de plus de 1,5 million d’habitants, connaît une expansion démographique remarquable et une dynamique économique croissante. La présence de l’Université de Buea, de l’École Normale Supérieure d’Enseignement Technique de Kumba et de nombreuses grandes écoles fait de cette région un pôle d’attraction qui justifie pleinement ce choix stratégique.