Cameroun : Aboubakar Ousmane Mey annonce sa candidature à la présidentielle de 2025

Le frère aîné du ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire Alamine Ousmane Mey, va challenger le candidat naturel du Rdpc qui est Paul Biya.

Des partis politiques et leurs leaders se prononcent au fur et à mesure que l’élection présidentielle se rapproche. En dehors de certains participants au scrutins présidentiel de 2018 qui préparent l’électorat depuis quelques années, de nouvelles figures émergent, faisant augmenter le nombre de candidats potentiels à la prochaine élection. En effet, « le président de la Coordination pour le Changement du Cameroun (CCC) Elhadj Aboubakar Ousmane Mey sera candidat aux élections présidentielles prévues en octobre 2025 ou avant, pour le compte de la (CCC) ». C’est la substance d’un communiqué signé du candidat et relayé via les réseaux sociaux. Le même document informe que la Coordination pour le changement du Cameroun va participer à toutes les prochaines élections et compte occuper des sièges au Parlement, dans les exécutifs communaux et régionaux.

Aboubakar Ousmane Mey est un homme politique, originaire de la région de la région de l’Extrême-Nord, fils de l’ancien gouverneur de l’ex-province du Nord, Abba Ousmane Mey. Ce dernier fut proche du président Ahmadou Ahidjo. Le candidat à la présidentielle est connu pour sa critique envers le régime de Yaoundé. Il se prononce de manière régulière sur les sujets d’actualité concernant le Cameroun. Sa déclaration de candidature arrive dans un contexte où l’opposition peine à former un seul groupe pour rivaliser le parti proche du pouvoir.

Aussi, dans les régions septentrionales, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a remporté l’élection du 07 octobre 2018. Paul Biya a obtenu 89, 01% de voix à l’Extrême-Nord, 81,62% au Nord et 79,8% dans l’Adamaoua. Le candidat de la CCC devra renverser la tendance en 2025 en convainquant les deux millions d’électeurs du Grand Nord et les six autres millions du reste du pays à choisir son projet de société.