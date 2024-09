Cameroun : accident mortel à la falaise de Dschang ce 4 septembre

Un bus de transport appartenant à une compagnie de transport interurbain est sorti de la route avant de se retrouver dans un ravin.

Plusieurs personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation cette nuit dans la falaise de Dschang. Un bus de transport interurbain parti de Foumbot dans la région de l’Ouest pour se rendre à Douala dans le Littoral a fini sa course dans un ravin à la falaise de Dschang. Des médias locaux dont Radio Yemba émettant de la ville de Dschang avancent un bilan provisoire non officiel qui fait état de huit morts et une cinquantaine de blessés. Les blessés ont été conduits à l’hôpital régional annexe de Dschang. Le bilan reste à confirmer.

Le 25 juin dernier, un autre bus de Mondial Voyage a fait un accident dans la même falaise située dans le département de la Menoua région de l’ouest. Ledit accident a fait cinq morts dont quatre hommes et une femme. Moins d’une semaine après, le 1er juillet 2024, un autre accident survenu dans cette zone, impliquant un bus de transport de la compagnie Trésor Voyage a entrainé quatre morts et une cinquantaine de blessés.