Cameroun-accident : un train marchandise fait un mort à Yaoundé (Camrail)

L’accident mortel est survenu ce 14 janvier 2024 à 09 heures selon la direction générale de Camrail.

Dans un communiqué signé ce 14 janvier à Douala, la Direction Générale de Camrail a informé le public et les médias qu’un individu a été mortellement heurté par un train marchandises ce mardi 14 janvier 2025 à 9h42 minutes près du passage à niveau d’Obobogo à Yaoundé.

« Selon les premières indications, l’individu qui ne détenait aucune pièce d’identité, était assis sur les rails au niveau d’une courbe. Les klaxons répétés du conducteur surpris par cette présence n’ont malheureusement pas suffi à éviter le pire », explique l’entreprise dans sa sortie.

Camrail a tenu à présenter ses sincères condoléances à la famille du disparu et a par ailleurs déploré la perte d’une vie humaine et les conséquences qui en découlent. La dépouille a été transportée à la morgue de l’Hôpital central de Yaoundé et une enquête a été ouverte par les autorités compétentes.

« C’est le lieu de rappeler qu’il n’est ni prudent de s’asseoir et de se coucher sur les rails, ni conseillé de passer outre les mesures de sécurité au moment de leur traversée ».

Un an avant…

En janvier 2024, la direction générale de Camrail annonçait dans un communiqué qu’un train marchandise n’a pas pu éviter un homme âgé entre 35 et 40 ans et une dame de 45 ans dans la nuit du lundi 29 janvier 2024. Les deux se sont retrouvés couchés sur la voie ferrée à la périphérie d’Olembé à Yaoundé. « Malgré les klaxons à répétition et l’engagement du système de freinage, le choc avec le train » a été fatal pour une personne.

Le bilan communiqué par le concessionnaire de transport fait état de d’un mort, le monsieur en l’occurrence. Son corps a été déposé à la morgue de l’hôpital central de Yaoundé. La dame, blessée, se trouve au Centre des Urgences de Yaoundé. « Selon les premières indications, ils étaient en état d’ébriété très avancé » après avoir consommé de l’alcool la nuit. A noter que la dame avait rendu l’âme après quelques jours d’hospitalisation.