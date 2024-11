Cameroun : Africa50 souhaite investir davantage dans les projets d’infrastructures

Alain Ebobisse, Directeur général de l’institution a fait cette annonce le 31 octobre 2024.

Alamine Ousmane Mey, ministre Camerounais de l’Economie a reçu en audience le 31 octobre 2024, Alain Ebobisse, directeur général de l’institution panafricaine. Le haut responsable est venu rendre compte au MINEPAT des évolutions enregistrées par Africa50 en Afrique et au Cameroun.

S’adressant à la presse au sortir de cette audience, Alain EBOBISSE a indiqué que son institution a déjà investi dans 26 projets à travers 29 pays africains, avec un total du portefeuille des actifs de près de 8 milliards de dollars. « J’ai eu une discussion fructueuse avec le Ministre de l’Economie… Nous sommes tombés d’accord sur un partenariat que nous allons renforcer dans le secteur des infrastructures au Cameroun. La priorité c’est l’énergie, le transport et les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)… », a déclaré le DG d’Africa50 ».

Il faut noter que le Fonds Africa50 a participé au financement de la Centrale hydroélectrique de Nachtigal d’une puissance de 420MW dont les travaux principaux sont achevés et sa mise en service annoncée.

Africa50 est une plateforme d’investissement créée par 32 gouvernements africains dont celui de la République du Cameroun et la Banque africaine de développement, pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Elle a pour mission de mobiliser des financements des secteurs public et privé, de faciliter le développement de projets et d’investir dans les infrastructures sur le continent. Le Cameroun a souscrit au capital du Fonds Africa50 à hauteur de 50 millions de Dollars US.