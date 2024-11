Cameroun-agression de Me Tamfu : le barreau annonce des poursuites

L’Ordre des avocats a condamné avec fermeté cette violence des Forces de l’ordre infligée à l’avocat Me Richard Tamfu.

Dans une vidéo devenue virale sur Internet, on voit l’avocat Richard Tamfu, ancien membre du directoire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), roué de coups de pieds par deux gendarmes, avant d’être embarqué de force dans un pick-up. C’était le mercredi 27 novembre 2024.

Une vidéo qui a suscité une indignation collective, tant au sein de l’opinion publique, au sein de la classe politique qu’au sein même des organismes de défenses des droits de l’Homme. Et sans surprise, l’Ordre des avocats n’est pas resté de marbre.

»L’Ordre des Avocats du Cameroun a reçu en date du 27 novembre 2024 un appel de détresse de Maître TAMFU NGARKA Tristel Richard, un avocat au Barreau du Cameroun, immédiatement suivi d’une flopée de vidéos et d’images le montrant agressé et brutalisé à l’arrière d’un véhicule pick-up appartenant à la gendarmerie nationale par des gendarmes’, situe à l’entame de son communiqué Me Mbah Eric Mbah, le président de l’Ordre.

« En effet, en plein exercice de son ministère d’avocat, Maître TAMFU NGARKA Tristel Richard pour assistance à l’un de ses clients que voulait interpeller les agents de la gendarmerie sur la seule base d’une convocation, s’est vu plutôt interpellé, jeté à l’arrière d’un véhicule pick-up et roué de coups comme un criminel par des gendarmes. Cette vidéo, comme bien d’autres qui témoigne de la difficulté des avocats à exercer leur ministère ainsi que la violation des droits des citoyens, et met en lumière la cruauté, la brutalité, la barbarie et l’absence de professionnalisme des forces de maintien de l’ordre, n’est qu’une parmi tant d’autres déjà décriées, dénoncées et déplorées », poursuit le Bâtonnier.

Il poursuit en rappelant qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. « Le Barreau constate pour le déplorer davantage que cela se produit à peine un mois après la condamnation par l’Ordre de l’agression violente d’un avocat à Bafia suivie de la barbarie récemment perpétrée sur un autre à Yaoundé. Les agressions contre les avocats dans les unités de police et de gendarmerie deviennent progressivement la norme et le cas de Maître TAMFU NGARKA Tristel Richard n’est qu’une preuve de plus de cette dérive liberticide », décrie-t-il.

« L’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun dénonce et condamne avec la dernière énergie cette barbarie des forces de l’ordre non seulement parce que la victime Maître TAMFU NGARKA Tristel Richard est avocat, mais surtout parce qu’aucun être personne ne doit être traité de manière déshumanisante. Cet incident détériore non seulement l’engagement de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun à construire et à assurer une relation durable de collaboration avec les services de sécurité nationale pour une meilleure administration de la justice mais aussi, il constitue également un signal de détresse clair sur la protection et sécurité des civils ainsi que sur la situation déplorable de la protection des droits de l’homme au Cameroun », continue-t-il.

« Dans l’attente que le Conseil de l’Ordre se réunisse dans les heures à venir, Monsieur le Bâtonnier a enjoint la Commission des Droits de l’Homme du Barreau ainsi que les représentants du Bâtonnier dans la Région du Littoral de rassembler tous les faits relatifs à cet incident de trop afin que le Conseil de l’ordre y donne toutes les suites qu’il appartiendra », co,conclut l’Ordre .