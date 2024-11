Cameroun : agression de Me Tamfu, Mandela Center exige l’interpellation immédiate des gendarmes

Dans une alerte rendue publique le 27 novembre, l’organisation s’indigne contre ces « actes de torture » infligés à un avocat.

L’avocat au Barreau du Cameroun Richard Tamfu, militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a subi des « actes de torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants » infligés par des éléments des Forces de défense et de sécurité. Alerte Mandela Center international à la communauté nationale et internationale. Selon l’ONG, l’avocat s’opposait à « l’arrestation illégale » de son client par des gendarmes ne détenant qu’une simple « convocation ». Il a été « brutalement agressé par des gendarmes en service au Groupement de gendarmerie territorial de Douala ». Conduit à l’hôpital Laquintinie, les médecins ont déclaré que l’homme de droit est sous le coup des contusions.

Suite à cet acte, Mandela Center international condamne l’usage excessif de la force des éléments des Forces de défense et de sécurité. L’ONG dénonce cette barbarie de trop ainsi que le culte de l’impunité au regard des faits antérieurs accablant les éléments de forces de défense et de sécurité. Exige, avec toute la fermeté, l’interpellation immédiate de tous les gendarmes impliqués dans l’agression physique de Me Richard Tamfu.

Les faits se produisent dans un contexte de dénonciation massive des cas de torture et de traitements inhumains et dégradants de la part des éléments des Forces de défense et de sécurité au Cameroun. La question a fait l’objet d’un traitement récent du Secrétaire d’Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie, Galaxe Etoga qui a rappelé l’interdiction de telles pratiques à ses éléments. Dans la même lancée, le Comité des Nations unies contre la torture vient aussi, dans un rapport, d’épingler le Cameroun qui continue de faire usage de la torture et autres traitements inhumains dans les prisons et autres cadres de détention.