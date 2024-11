Cameroun-Alerte santé : présence du faux cytéal sur le marché

Dr Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique a attiré l’attention du public sur le sujet dans un communiqué signé le 04 novembre 2024.

En se référant à la notification émise par le Laboratoire Pierre Fabre Médicament, le ministre de la santé attire l’attention du public sur la présence de contrefaçon de la spécialité Cyteal solution moussante, flacon de 250ml, disponible au Cameroun.

« Cette notification de contrefaçon fait suite à une vérification rapide des lots G00729 et 3G05E qui a montré que les flacons ne sont pas neufs, les unités sont emballées dans du plastique par lot de trois et non unitairement comme habituellement, l’odeur de la solution ne correspond pas à l’odeur caractéristique de Cyteal et se rapproche d’une odeur de détergent ménager, la solution de Cyteal contrefait est plus visqueuse que la solution moussante de Cyteal conforme », explique le ministre.

Le Ministre de la Santé Publique appelle à la vigilance accrue de tous, notamment les utilisateurs de cet antiseptique, à insister sur la vérification des propriétés organoleptiques (l’aspect visuel, la texture, l’odeur) de tous les lots du produit concerné et recommande d’observer les mesures suivantes : se rassurer avant utilisation que le Cyteal ne présente aucun signe de contrefaçon tels que rappelés plus haut.

Il recommande par ailleurs de déclarer tout événement indésirable qui pourrait survenir ou encore retourner lesdits produits à vos fournisseurs, si constat d’un changement quelconque des propriétés organoleptiques de ce produit.

En effet, le Cyteal conforme est une solution visqueuse jaune pâle qui mousse quand elle est secouée. Elle est utilisée pour le nettoyage des lésions de la peau et des muqueuses, infectées ou exposées à un risque d’infection.