Cameroun : Amadou Vamoulke de nouveau condamné au TCS

L’ancien directeur général de la Crtv, groupe de presse appartenant à l’Etat, écope d’une peine de 20 ans d’emprisonnement en plus des 12 ans qu’il purge déjà.

Au terme de l’audience du 28 août 2024, le Tribunal criminel spécial a rendu son verdict. La juridiction condamne l’ancien directeur de la Cameroon Radio and Television (2005 à 2016) à 20 ans de prison ferme. L’audience a porté sur une affaire de détournement de deniers publics, l’affaire Ministère public, Etat du Cameroun (ministère des Finances, Cameroon Radio and Television) volet 1 contre Amadou Vamoulke, Jean Pierre Mbiaga, Gabriel Belinga, Lucie Ngamva, Abel Gara, Zufambom Vishiti Christianna épouse Vega. Les accusés ont comparu pour détournement de deniers publics en coaction. La décision du Tribunal criminel spécial tombe près de huit ans après l’incarcération d’Amadou Vamoulke et deux ans suite à sa première condamnation.

C’est la deuxième fois que Amadou Vamoulke, 74 ans, écope d’une condamnation pour malversation financière ou détournement de biens publics. Le 21 décembre 2022, le tribunal criminel spécial a reconnu le journaliste coupable de détournement de 600 millions de francs CFA. Le juge de ce tribunal l’a alors condamné à 12 ans de prison ferme à l’issue d’un verdict marathon. Les conclusions de ce procès ont été consignées dans un procès-verbal de 600 pages qui ont pris six heures de lecture au juge. Après environ 150 renvois, l’affaire a connu son dénouement six ans après l’incarcération de l’ex-patron de presse limogé en 2016 et poursuivi dans la cadre de l’opération Epervier.

Pour des affaires de détournement de biens publics, de malversations financières, Amadou Vamoulke va purger une peine cumulée de 32 ans de prison. Depuis son incarcération, l’ex-directeur général de la CRTV en a déjà purgé huit, malgré les appels à sa remise en liberté et la bataille de ses avocats à ce sujet. Ces derniers ont dénoncé un tribunal aux ordres du pouvoir et un procès politique. L’état de santé de leur client nécessite attention. Il serait atteint d’une maladie neurologique.