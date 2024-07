Cameroun : après une perte de 7 milliards F Africa Global Logistics convoque son Assemblée générale

Hamadou SALI a émis un avis de convocation des actionnaires pour le 31 juillet 2024.

Les actionnaires de la société Africa Global Logistics Cameroun sont convoqués à l’assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée aura lieu le 31 juillet 2024.

Entre autres l’assise sera l’occasion de délibérer sur l’ordre du jour ci après. Réduction du capital social motivée par des pertes d’un montant total de 7 215 527 000 FCFA.

Aussi augmentation de capital en numéraire d’un montant de 7 215 527 000F, par l’émission de 214 499 actions ordinaires d’une nouvelle société. Aussi, la modification corrélative des statuts.

Africa global logistics est un opérateur majeur de transport et de logistique international avec 3 700 collaborateurs dans 04 pays (Cameroun, Tchad, RCA et Guinée équatoriale). Spécialiste du transport multimodal, le groupe opère à travers quatre métiers. Le groupe mène également des actions auprès des populations en partenariat avec des associations pour les aider dans leur scolarisation, la réinsertion sociale des jeunes et leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.

Avec une expertise développée depuis plus d’un siècle et plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l’ambition de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique.