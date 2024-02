Cameroun-augmentation du carburant : voici les nouveaux tarifs de transports

Un arrêté y relatif a été signé ce 26 février 2024 par Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce.

L’arrêté du ministre du Commerce (Mincommerce) signé le 26 février année courante fixe à 350F le coût du transport urbain par taxi : 350F le ramassage de jour et 400F le ramassage de nuit. En ce qui concerne le dépôt, il est de 3000F de jour et 3500F de nuit. Cependant les élèves, étudiants et personnes à mobilité réduite continueront de payer les tarifs anciens que sont 300F de jour et 350F de nuit. Tout comme la desserte des villes universitaires, son prix demeure 300F de jour et 350F de nuit.

En ce qui concerne le transport périurbain et interurbain par autobus, les tarifs sont fixés en fonction de l’âge du client et de sa forme physique. Si les enfants de moins de 7 ans bénéficient de la gratuité du transport, ceux de 8 à 10 ans et les personnes à mobilité réduite payeront 8F par kilomètre. Quant aux voyageurs de 10 à 21 ans, ils paieront 10F, et les adultes paieront désormais 16F le kilomètre. C’est ce dernier tarif qui avait été proposé par les organisations syndicales, globalement pour les transporteurs, en dehors des plus petites catégories.

Le Mincommerce rappelle cependant dans son texte que : « le principe de base régissant le transport urbain par taxis et périurbain et interurbain par cars et autobus reste inchangé, à savoir que lesdits tarifs sont négociés de gré à gré entre le client et le transporteur, suivant l’itinéraire à parcourir ».

L’exigence de hausse des prix de transport émanant des transporteurs visait à compenser la hausse des prix à la pompe de 15% depuis le 3 février 2024. Cependant, malgré les mesures envisagées telles que l’augmentation des salaires dans la fonction publique et la revalorisation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), l’Institut national de la statistique (INS) prévoit un taux d’inflation de 7% pour l’année 2024, en raison de l’augmentation des prix des produits locaux et des incertitudes géopolitiques.