Cameroun : Cavaye Yeguié Djibril dénonce des appels à la violence lors des élections de 2025

Le président de l’Assemblée nationale exhorte les Camerounais à rester vigilants face aux appels à la violences lancés par certains leaders politiques de l’opposition.

Les élections législatives, municipales et présidentielle prévues au Cameroun en 2025 ont retenu l’attention du président de la chambre basse du Parlement. L’actualité autour des rendez-vous électoraux attendus a incité Cavaye Yeguie Djibril à s’intéresser à ce sujet « qui captive l’attention de l’opinion ».

Dans son discours d’ouverture de la session ordinaire ce 11 juin, le député fait remarquer que des compatriotes « frappés d’une certaine myopie politique ou tout simplement mus par leur soif du pouvoir (…) promettent la violence postélectorale, voire le chaos en cas de victoire d’un camp adverse ». Ce qui rame à contre-courant des principes démocratiques adoptées par le Cameroun depuis des décennies. Le président de l’Assemblée s’inscrit en faux contre une telle « posture » qu’il juge rétrograde.

« Avons-nous consenti tant d’efforts, pour récolter de la violence au détour d’une élection ? Que non, non et non !!! A ceux-là je voudrais rappeler, s’il en était encore besoin, que les Camerounaises et les Camerounais ont cessé d’être dupes », lance Cavaye Yeguie Djibril qui exhorte les citoyens à être plutôt « sereins et vigilants face à ces hiboux de mauvais augure ».

Il reste que le discours du président de la chambre basse ne tient pas compte des réclamations des leaders de l’opposition. Certaines demandent la révision du code électoral, la publication à la fin de chaque année, comme prévoit la loi, de la liste électorale nationale ; la facilitation de l’enrôlement des potentiels électeurs. D’autres dénoncent la fragilisation des partis politiques d’opposition ainsi que la violation des libertés par le système gouvernant en piétinant les lois qui garantissent la démocratie.