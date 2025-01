Cameroun : ce que Célestin Tawamba reproche à Camair-co

Le patron des patrons, Célestin Tawamba a interpellé la compagnie aérienne Camair-co concernant les retards de vols et les annulations répétitives qui perturbent les activités économiques.

La compagnie aérienne camerounaise Camair-co est pointée du doigt par le Gecam. Dans une lettre au top management, le président du Gecam (Groupement des entreprises du Cameroun) attire l’attention de Camair-co sur plusieurs points qui peuvent perturber les activités économiques. Au rang des récriminations on dénombre la politique tarifaire qui mettrait « à mal la trésorerie des entreprises ainsi que le pouvoir d’achat des ménages ».

Selon Tawamba, il saisit l’occasion pour envoyer aux responsables de la compagnie camerounaise les préoccupations remontées par de nombreux adhérents du GECAM au sujet des retards fréquents et des annulations régulières de vols opérés par la compagnie aérienne dont vous présidez aux destinées. « En effet, plusieurs des membres de notre Groupement, qui comptent sur le transport aérien interne pour mener à bien leurs affaires, m’ont fait part des difficultés récurrentes qu’ils rencontrent, liées à l’imprévisibilité des horaires des vols », explique-t-il.

Il poursuit en reconnaissant que les services offerts par Camair-co s’étaient à un moment améliorés mais « nous assistons depuis quelques mois, à une lente mais progressive dégradation desdits services », déplore-t-il. Ceci se caractérise notamment par des annulations fréquentes de vols, des retards ou même des avancements d’horaires programmés.

« Ces dysfonctionnements entraînent non seulement des pertes de temps considérables, mais également des coûts supplémentaires pour les entreprises qui doivent faire face à des frais de réorganisation, à des pénalités contractuelles et, dans certains cas, à des ruptures préjudiciables de partenariat », indi-t-il.

Pour améliorer cette situation, le patronat recommande à Camair-co que « vous mettiez tout en œuvre pour améliorer la gestion des horaires et à minimiser les annulations et retards des vols, en même temps qu’il vous invite à une meilleure communication en amont permettant aux voyageurs d’envisager toutes autres alternatives ».

Un autre point qui n’est pas des moindres, c’est la tarification. « Le GECAM attire votre attention sur votre politique tarifaire avec des coûts de plus en plus prohibitifs de billets d’avion mettant à mal la trésorerie des entreprises ainsi que le pouvoir d’achat des ménages et vous exhorte à pratiquer une politique tarifaire en cohérence avec le contexte économique ».