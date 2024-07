Cameroun : ce que devient la SNI

Paul Biya a signé deux décrets réformant la Société nationale d’investissement le 10 juillet 2024.

Deux décrets du président de la République ont été signés le 10 juillet 2024. L’un transforme cette entité en une Société à Capital Public, et l’autre porte approbation de ses nouveaux statuts, en cohérence avec sa nouvelle configuration.

La SNI a été donc transformée par ces décrets en entreprise à capital public et dotée de nouvelles missions pour peser plus sur l’économie et les investissements, la Société nationale d’investissement va voir s’accroître son capital social de 200 milliards de FCFA.

Par ailleurs, elle va entrer en possession des actifs et des missions de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, du Bureau de mise à niveau des entreprises et de la Commission technique de privatisation et de liquidation des entreprises du secteur public et parapublic.

Aussi, la SNI, avec l’Etat comme actionnaire unique, est chargée de la mobilisation et de l’orientation des financements, en vue de favoriser les investissements productifs dans les secteurs industriel, agricole, minier, financier, commercial et des services. A ce titre, c’est elle qui octroie désormais les visas préalables de viabilité économique et financière pour toutes les interventions de l’Etat dans les projets industriels portés par le secteur privé.

En outre, ses missions sont étendues aux entreprises publiques, au sein desquelles elle effectue désormais l’analyse comptable et financière de leur performance ; mène des études diagnostiques et d’évaluation de ces entreprises ; assure le contrôle de l’élaboration et l’exécution des contrats de performance conclus entre l’Etat et les entreprises publiques. Aussi, elle est chargée des opérations de capital-risque et de capital-développement, ainsi que de l’exercice d’activités d’intermédiation en bourse et de gestion d’actifs.

S’agissant des tutelles, si le Ministère des Finances continue d’assurer la tutelle financière de cette entité, l’aspect technique relève désormais des compétences du Ministère en charge de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire dont la mission est de s’assurer que les activités menées par la Société sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans les secteurs ciblés.