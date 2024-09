Cameroun : ce qui attend Laya Sidibe à la tête de SanlamAllianz

Afifi Mohamed, Regional Executive de SanlamAllianz Vie a annoncé sa nomination le 09 septembre 2024.

Laya Sidibe a été installée en tant que DG de SanlamAllianz Cameroun Assurance vie sous réserve de l’approbation des autorités compétentes.

En effet, SanlamAllianz est née de l’absorption de Sanlam Life Insurance Cameroon au capital de 4,49 milliards de Fcfa par Allianz Cameroun Assurances Vie, au capital de 3,3 milliards de F. Alors, SanlamAllianz Cameroun Vie domine désormais le marché de l’assurance-vie au Cameroun avec plus de 32% des parts de marché.

Alors Laya Sidibe aura pour principale mission de maintenir la position de leader de l’entreprise tout en renforçant sa solidité financière et en s’adaptant à un marché en constante évolution.

Même s’il s’agit d’un nouveau challenge, la nouvelle directrice n’est pas nouvelle en matière de management dans le domaine. Avant d’être promue Directrice générale de SanlamAllianz Cameroun Vie, Laya Sidibe occupait le poste de Directrice Bancassurance & Corporate chez Sanlam Vie Mali depuis juillet 2021.

Avec plus de dix ans d’expérience au sein de la Société Nouvelle d’Assurance Vie (Sonavie) au Mali, où elle a occupé divers postes dans les domaines de l’actuariat, de la production, de la technique et de la bancassurance, Sidibe a acquis une solide expertise en gestion des risques, tarification des produits d’assurance, et gestion de portefeuilles clients.

Ces rôles stratégiques lui ont permis de développer des compétences pointues en matière d’intégration des services financiers et d’assurance, ainsi que de renforcer les relations avec les grandes entreprises et les institutions bancaires.