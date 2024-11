Cameroun : Célestine Ketcha Courtès entame la modernisation de la ville de Maroua

Il s’agit concrètement dans le cadre de ces travaux de proximité du PDVIR, de l’aménagement de 5,09 km de voirie urbaine dans la ville de Maroua ; de la construction de 60 m d’aires de stationnement pour une capacité d’accueil de 12 véhicules légers ; de la construction d’un réseau d’assainissement de 11,100 km de caniveaux ; de la construction de 10,990 km de trottoirs pour mobilité piétonne ; de la construction des équipements de drainage par des caniveaux sur 8 530 mètres linéaires ; de la réhabilitation et de l’équipement du Centre de santé intégré de Ziling Meskine et Ouro Tchédé ; ainsi que de la réhabilitation et de l’équipement de 13 salles de classes à l’école primaire Djarengol Kaigama 1.

Aux côtés des 26 Milliards de FCFA de financement des projets du programme C2D Urbain Capitales Régionales ; et de 1 Milliards d’investissements dans les projets Sportcap ; la ville de Maroua a également bénéficiée d’un financement de 7,5 Milliards de FCFA de la Banque mondiale, dans le cadre des Projets de Développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR).

Cette activité, qui se déroule en présence de l’Ambassadeur de France au Cameroun, des autorités administratives de la région de l’Extrême-Nord avec à leur tête le Gouverneur de la région, Midjiyawa Bakari, des élus locaux et des populations bénéficiaires, permet également de sensibiliser les riverains sur les avantages/bénéfices directs/indirects escomptés par la construction/ réhabilitation de ces ouvrages, fruits de la coopération entre le Cameroun et ses partenaires multilatéraux avec au premier rang l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque mondiale, qui financent respectivement le Programme « C2D Capitales Régionales » et le Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR).