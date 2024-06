Cameroun-Clash Fécafoot-Minsep : Moumi Ngamaleu temporise le jeu

Face aux divergences entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, l’attaquant camerounais a affiché une tentative de réconciliation entre les deux parties.

Depuis plusieurs mois, le football camerounais est en ébullition. Ceci au niveau de l’encadrement de l’équipe nationale de football. Et elle a franchi un nouveau palier ce week-end avec la présence d’un staff technique à la tête de l’équipe qui joue ce samedi contre le Cap-Vert. Résultat, les lions sont bloqués dans leur hôtel sans équipement ni maillot. Une situation qui n’a pas laissé les joueurs indifférents. Et l’un d’entre eux, Moumi Ngamaleu, est monté au créneau pour tenter de calmer le jeu et de faire avancer les choses. Sur compte Instagram, il écrit:

« Chers membres de l’équipe nationale, le Cameroun et le football ne font qu’un depuis des années et le jeu a apporté au pays l’honneur et la reconnaissance au fil des ans. L’équipe nationale représente le pays dans sa joie et sa diversité et nous les joueurs comprenons la responsabilité et l’honneur de porter ce maillot. Cette responsabilité vous incombe aussi. Vous devez maintenir l’équipe apolitique et maintenir un climat sain autour de nous pour nous permettre de performer sans problèmes. Nous vous supplions donc d’outrepasser vos différences, de mettre l’égo de côté et rappelez vous que nous sommes tous ensemble ici pour mettre le peuple Camerounais sur la carte du monde et les rendre fiers d’être une partie de notre pays ».