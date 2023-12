Cameroun-cotisation pour pension : une application pour gérer les fonctionnaires en détachement

Disponible depuis 2022, un séminaire de formation destiné aux directeurs généraux des organismes publics et parapublics a été organisé ce 30 novembre 2023 pour leur permettre de maîtriser les fonctionnalités de l’application.

La solution ANGIFODE, application nationale de gestion informatique des fonctionnaires en détachement, a été présentée le 30 novembre à Yaoundé, aux tops managements des organismes publics et parapublics en présence du Directeur général du Budget, Cyrille Edou Alo’o, représentant du ministre des Finances.

La Crtv rapporte que, selon Cyrille Edou Alo’o, l’Etat dépense environ 255 milliards de Fcfa de pension retraite alors que le montant des cotisations s’élève à, à peine 70 milliards de Fcfa. Ce qui revient à dire que l’Etat prélève sur les recettes budgétaires pour payer les pensionnés. Le fait est que, explique-t-il, le total des sommes reversées par structure n’est pas toujours à la hauteur des montants réglementairement exigés. Ceci pour quatre raisons essentielles : l’absence d’une mise à jour permanente des carrières des personnels concernés ; la non fiabilité du système utilisé par les organismes pour le calcul des sommes à reverser; les reversements effectués au profit de la CNPS plutôt qu’au Trésor Public. Aussi, certains organismes de détachement ne se soumettent pas toujours à l’obligation de reverser.

L’application Angifode dispose de trois fonctionnalités principales: la gestion des agents publics en détachement, la gestion des reversements effectués par les organismes et la gestion des états des sommes dues sur les cotisations. À date, la version disponible permet notamment de : liquider convenablement les retenues pour pension, garantissant ainsi un meilleur suivi des recettes y relatives; tenir à jour le fichier des personnes en position de détachement et mis à disposition auprès des organismes ; et faire l’état des lieux des reversements effectués par organisme et par individu au cours d’une période et d’en établir les états des sommes dues individuels ou collectifs.

Parmi les Directeurs généraux présents, Charles Ndongo de la CRTV. Une importante rencontre qui leur a permis de maîtriser les contours de cette application nationale de gestion informatique des fonctionnaires en détachement ( ANGIFODE), pour un meilleur suivi des reversements des cotisations pour pension.