Cameroun-culture : le FIBE 2025 annoncé en avril

Le Festival international Bogso Eséka (FIBE) est programmé du 24 au 26 avril 2025.

Le FIBE est rendu à sa 9ème édition. Pour ce neuvième acte, les organisateurs ont placé la rencontre sous le thème : »Génération d’Afrique », avec l’appui de La Radiovision Culture FM.

Pendant quatre jours des soirées culturelles et patrimoniales se tiendront avec la présence marquée des acteurs culturels connus tels que : Markus, Frida Choco, Belka Tobi, X-Maleya, etc.

Il est programmé plusieurs conférences et ateliers, avec un forum économique qui servira de plateforme d’opportunité aux participants détenteurs d’un projet viable.

Concernant ce forum économique particulièrement, il est organisé par l’incubateur d’entreprise FibeLab. « Ceci pour permettre la visibilité de nos porteurs de projets, et la collaboration active des acteurs économiques de la région’, lit-on dans le communiqué de presse du FIBE 2025.

Selon les organisateurs, une dizaine de facilitateurs nationaux et internationaux ont d’ores et déjà confirmé leur participation au FIBE 2025 pour animer des ateliers de partage sur leurs savoir-faire économique et financier, et sont disposés à saisir l’opportunité que leur offrira cette plateforme festivalière.

Le FIBE est un festival international biennal, davantage une occasion de rencontre entre les acteurs culturel, économique et touristique. L’initiative a été lancée en 2009 par la Chefferie de Bogso. « Ce festival ambitionne de créer davantage de visibilité pour cette région du Cameroun marginalisée par les vicissitudes de l’histoire », soulignent les promoteurs.