Cameroun : des hommes politiques expriment leur tristesse après la mort de l’ancien Lion Landry Nguemo

Maurice Kamto, Serge Espoir Matoma, Cabral Libii et bien d’autres personnalités politiques réagissent suite à l’annonce du décès de l’ancien international camerounais.

Landry Tsafack Nguemo est décédé le 27 juin 2024 des suites d’un accident de la circulation au village Ngomo dans la localité d’Obala, département de la Lékié, région du Centre. L’ancien Lion a perdu la vie dans un accident de la circulation sur l’axe Yaoundé-Bafoussam, alors qu’il retournait à la capitale pour prendre un vol à destination de France. Sa disparition suscite « tristesse », « consternation » et « désolation » au sein de la classe politique nationale.

En effet, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) déclare avoir appris « avec tristesse la disparition tragique de l’ancien Lion indomptable, Monsieur Nguemo Landry ». Maurice Kamto adresse ses condoléances « à sa famille biologique durement éprouvée ». L’homme politique exprime aussi sa compassion à la « grande famille du football camerounais ».

C’est avec « consternation » que le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) dit avoir appris le décès tragique de l’ancien Lion. Cabral Libii salue « la mémoire d’un des défendeurs de notre drapeau national au sein des Lions indomptables du Cameroun ». L’opposant adresse ses « condoléances à la famille biologique et professionnelle de notre compatriote fauché à la fleur de l’âge ».

Le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs) dit avoir appris le décès tragique de l’ancien Lion Indomptable Landry Nguemo « avec tristesse et désolation ». Serge Espoir Matomba intercède pour que le Seigneur console la famille du défunt. L’ancien sociétaire des clubs Girondin de Bordeau, l’AS St Etienne, l’AS Nancy Loraine en France et de Akhisar et Belediyespor et Konyaspor en Turquie a été fauché par un camion lors d’un mauvais dépassement sur la route nationale n°4.