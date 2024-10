Cameroun : des prières organisées pour le chef de l’Etat Paul Biya

Des organisations chrétiennes et musulmanes prévoient une cérémonie œcuménique au palais des sports de Yaoundé le 17 octobre prochain.

Des chrétiens et musulmans s’unissent pour prier en faveur du chef de l’Etat Paul Biya et pour la paix au Cameroun. Ils organisent une cérémonie de prière œcuménique au Palais polyvalent des sports de Yaoundé et convient le public à y participer. La cérémonie est organisée à l’initiative du Collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun.

Le collectif s’associe à Catholic Men’s Association, à l’Union des hommes fils de saint Joseph à d’autres communautés chrétiennes et musulmanes, ainsi qu’à leurs associations religieuses apparentées. Le communiqué qui annonce l’événement est signé de Henri Eyebe Ayissi, vice-président du collectif. Ce document prévoie aussi la participation des dignitaires religieux et des hautes personnalités publiques et privées.

L’initiative suscite beaucoup de réactions. Pourtant, ce n’est pas la première fois que des associations ou autres organisations initient des cérémonies de prière en faveur du président de la République ou encore pour la paix au Cameroun. L’on a souvent assisté à des prières en présence des membres du gouvernement et du représentant du chef de l’Etat, sans que cela n’intéresse le public de manière particulière.

Cette fois-ci, l’actualité au sujet de l’état du président Paul Biya est sans doute à l’origine des réactions. Les uns et les autres se demandent pourquoi une telle cérémonie au moment où le gouvernement vient de rassurer l’opinion sur l’état du chef de l’Etat et annoncer son retour imminent au Cameroun. Alors que la communication gouvernementale et celle du Cabinet civil faisaient taire les polémiques, une partie de l’opinion se saisit de l’annonce de cette cérémonie pour tenter de relancer la polémique.