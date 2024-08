Cameroun-détention de l’activiste Steeve Akam : des voix s’élèvent pour dénoncer le silence des autorités

Après l’inquiétude et la demande d’explication du président national du MRC adressé au gouvernement, les avocats du collectif Sylvain Souop ont saisi les autorités aux fins de fournir des informations sur son lieu de détention.

L’arrestation au Gabon, l’extradition au Cameroun et la détention de l’activiste Steeve Akam préoccupent et poussent certains à sortir de leur silence. Dans une déclaration en date du 7 août, Maurice Kamto demande au gouvernement d’informer l’opinion sur l’état de l’activiste. De donner la preuve de vie de « Ramon Cotta » et s’il est en vie, la preuve qu’il n’est pas torturé. Selon le leader politique, cette demande fait suite aux inquiétudes qui sont les siennes et celles des militants du MRC. Inquiétudes nées en souvenir du traitement réservé aux militants dudit parti au lendemain de la publication des résultats de la présidentielle du 7 octobre 2018 et au vu du sort réservé au chef de chaîne de radio Amplitude FM, Martinez Zogo. Au nom des droits humains, il craint ainsi que « ses bourreaux ne lui aient réservé le sort tragique fait à Martinez Zogo ».

Tout comme l’opposant, le collectif des avocats Me Sylvain Souop est animé par la même préoccupation. Ses membres se demandent où est passé leur client, dans quels locaux il a été introduit ou encore quel est son statut juridique. Ils veulent aussi savoir son état physique, psychologique, les accusations pénales qui pèsent contre lui. Ils adressent ces questions aux autorités. Les hommes de loi disent avoir saisi le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire d’Etat à la Défense chargé de la gendarmerie, le procureur général près la Cour d’appel du Centre ainsi que le directeur de la justice militaire. Pour l’instant, la discrétion qui caractérise des opérations judiciaires continue de régner.

Ces différentes réactions et démarches se succèdent alors que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, achève sa visite de trois jours au Cameroun.