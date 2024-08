Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme en visite au Cameroun

Volker Türk est en mission officielle à Yaoundé dès ce 5 et jusqu’au 7 août prochain, a annoncé le Haut-Commissariat dans un communiqué en date du 02 août.

Pour la première fois depuis sa prise de fonction comme Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme le 17 octobre 2022, Volker Türk foule le sol camerounais. Pour sa visite de trois jours, deux types d’activités sont au programme. D’abord, le fonctionnaire des Nations unies vient « rencontrer des hauts responsables du Cameroun ». L’avocat autrichien va rencontrer le président de la République Paul Biya, le Premier ministre Joseph Dion Ngute, « ainsi que des membres d’un large éventail de partis politiques, des responsables de la Commission camerounaise des droits de l’homme, des représentants d’organisation de la société civile, des membres du corps diplomatique et des agences et entités de l’ONU », annonce le communiqué.

Puis, Volker Türk va inaugurer « les nouveaux locaux du bureau régional de l’Afrique centrale (OHCHR-BRAC) dans la capitale Yaoundé. Le Bureau couvre le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Rwanda et São Tomé et Príncipe », ajoute le communiqué.

Cette visite se fait dans un contexte où la situation des droits de l’homme reste préoccupante dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise depuis 2016. Les rapports des organisations internationales décrivent de nombreuses exactions des différents camps opposés portant atteinte aux droits humains.