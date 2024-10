Cameroun-difficultés des PME : ce qu’Achille Bassilekin III et Célestin Tawamba se sont dits à Douala

Le ministre des PME et le patron du patronat était à la première édition du Forum des PME dans la capitale économique.

Le ministre des petites et moyennes, de l’Economie sociale et de l’artisanat Achille Bassilekin III a présidé le 11 octobre 2024 au siège du GECAM dans la ville de Douala, la 1ere édition du Forum des PME du GECAM sous le thème : « Développer des synergies entre les acteurs pour accroître les performances des PME au Cameroun « .

Des discussions entre le Ministère des PME et le Groupement des Entreprises du Cameroun (GECAM) ont abouti à l’élaboration d’une feuille de route conjointe des deux institutions, pour la période 2024 -2026, en vue de booster l’écosystème entrepreneurial camerounais.

Selon le ministère des PME, ce cadre de collaboration part du constat selon lequel, les PME constituent un maillon essentiel du tissu économique camerounais. Elles représentent plus de 99 % du tissu entrepreneurial au Cameroun et contribuent de manière significative à la création des richesses et des emplois, à la génération de revenus, à la réduction de la pauvreté, et à l’innovation.

Pourtant, les PME camerounaises sont confrontées à plusieurs défis dont : un accès limité au financement ; une concurrence accrue ; et, des difficultés d’accès aux marchés. Ces contraintes freinent leur croissance et leur développement, limitant par conséquent leur contribution à la transformation économique du pays.

D’ailleurs, une étude réalisée par le ministère de l’Economie a mis en évidence une faible connaissance des PMI/PME des programmes de l’Etat dédiés à leur développement. Elle révèle en effet que moins de 40 % des PMI/PME ont connaissance des mesures prises par l’Etat pour faciliter l’accès au financement, moins de 35 % des mesures prises par l’Etat pour faciliter l’accès aux facteurs de production, et moins 34 % des mesures prises par l’Etat pour faciliter l’accès au marché.

Par ailleurs, les conditions d’accès à certains programmes dédiés aux PME/PMI par les partenaires du Gouvernement sont parfois difficiles à remplir ou hors de portée en raison notamment d’un environnement des affaires insuffisant et peu compétitif, ou de la faiblesse des capacités et des ressources de celles-ci. Par conséquent, les objectifs de ces programmes ne sont pas souvent atteints.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes dédiés aux PME peuvent trouver des solutions à travers la création des synergies d’actions entre les différents intervenants de l’écosystème entrepreneurial camerounais.

Dans le but de trouver des solutions durables à la problématique des PME et de permettre au GECAM de moderniser ses structures et son fonctionnement, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle et de répondre efficacement aux préoccupations de ses membres et des membres potentiels présents sur tout le territoire, les dirigeants de l’organisation ont réalisé avec l’appui technique et financier du Bureau International du Travail la cartographie des PME sur l’ensemble du territoire.

Cette étude permettra sans aucun doute au GECAM et aux regroupements sectoriels de PME de renforcer le plaidoyer et de développer des services innovants pour accompagner efficacement cette catégorie d’entreprises en fonction de leur situation géographique.