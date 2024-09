Cameroun-Enseignement supérieur : neuf instituts privés suspendus

La décision a été prise au terme de la commission des universités privées

Au Cameroun, à quelques semaines de la rentrée académique neuf instituts privés ont été sanctionnés au terme des assises de la 30e session de la commission nationale de l’enseignement supérieur privé.

Plusieurs manquements sont reprochés à ces instituts. Il s’agit de faux relevés de notes et faux diplômes. Selon le Cameroon tribune, on dénombre les instituts ci-après : Higher Institute for Professionalism and Excellence (Hipex).

Cet institut écope d’une suspension des responsables pour une durée de deux ans sans préjudice de poursuites judiciaires.

Dans ce même registre, l’international University of Bamenda est épinglé. Il écope d’une fermeture pour une période de trois ans.

Autre grief, ouverture de cycles sans autorisation. Kesmonds Institue de Ngaoundere doit fermer le cycle Doctorat. L’Institut universitaire la Vision est épinglé pour le même motif. L’Institut universitaire de développement international (IUDI) est dans le même registre.

Pour le fonctionnement sans autorisation, on dénombre Poetel Higher Institue, l’institut supérieur des sciences de technologies et d’agriculture va fermer « son campus clandestin de Douala ».

L’Institut de l’émergence, de la santé et des sciences biomédicales de Ngaoundéré, l’Institut supérieur professionnel de sciences et de technologies est aussi sanctionné.