Cameroun-exploitation d’or: le gouvernement instruit un nouveau système de traitement

Le ministre par intérim des Mines, Pr. Fuh Calistus Gentry a fait savoir cela après une visite de travail sur le site d’exploitation d’or de Colomine.

Selon les experts, le système de traitement de l’exploitation d’or actuellement utilisé au Cameroun , singulièrement sur le site de Colomine dans l’arrondissement de Ngoura, région de l’Est, qui est un système ouvert cause une faible récupération de l’or métal et d’un gaspillage de ressources. Ces points ont été révélés le 12 décembre dernier lors d’une visite de travail du ministre par intérim chargé des Mines, Pr Fuh Calistus Gentry.

Le membre du gouvernement a profité de la situation pour annoncer l’introduction d’une nouvelle méthode de traitement du minerai d’or. Il s’agit d’un moyen qui va permettre d’augmenter le taux de rendement passant de 30% à 90%. Ce nouveau système dit clos va voir les résidus autrefois déversés dans l’environnement devenir des gisements potentiels qui pourront être exploités pour en extraire davantage d’or.

« Nous voulons faire migrer le système actuel vers un système de lixiviation par cyanurisation c’est-à-dire extraire des grains d’or en soumettant le minéral concassé à une solution faible en cyanure. » explique le ministre par intérim.

Il a également indiqué qu’une mission va ainsi se rendre au Brésil dans les prochains jours pour examiner tout ce qui est nécessaire pour faire passer ce projet en deuxième phase dès l’année prochaine pour une production optimisée. Avec cette nouvelle méthode, les produits chimiques utilisés pourront être utilisés et non plus rejetés dans la nature.