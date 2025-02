Cameroun : fermeture de 188 églises illégales à Yaoundé

Le sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé 4 a ordonné la cessation des activités de ces structures pour des motifs divers.

Dans le cadre de la lutte contre les églises illégales dans la ville de Yaoundé, le sous-préfet de Yaoundé 4, Elvis Akondi Mbahangwen, a procédé à la fermeture de 188 églises dans son unité de commandement. Sur les 615 formations religieuses fonctionnant dans son arrondissement, l’autorité administrative a mené des investigations avant de constater que les 188 fonctionnent en toute illégalité.

Dans sa mission de protection des personnes et des biens, le patron de l’arrondissement a pris la décision sur instruction du ministre de l’Administration territoriale. Désormais, ces églises n’ont plus la possibilité de commettre des abus et de les couvrir au nom de Dieu. Les motifs de fermeture sont divers. Dans le motif générique de l’illégalité invoqué, ces églises sont à l’origine des nuisances sonores dans des quartiers, des arnaques financières. Certaines prêchent des doctrines mettant en doute la Parole de Dieu contenue dans la Bible.

Ainsi, » on ne va pas accepter que nos populations soient trompées et que nos populations soient manipulées. L’autorité administrative est là pour la protection des personnes et de leurs biens » a expliqué le sous-préfet sur les antennes de la radio nationale.

Le ministre Paul Atanga Nji a donné cette instruction aux autres sous-préfets du département du Mfoundi. Dans les prochains jours, d’autres décisions de fermeture d’églises illégales pourront être prises. Le phénomène ne se limite pas à Yaoundé 4.