Cameroun-fraude des produits pétroliers: saisie de 5 000 litres de pétrole lampant

Suite à une opération coup de poing instruite du 15 au 17 mars par le Ministre de l’Eau et de l’Énergie Gaston Éloundou Essomba, la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers a mis la main sur 5000 litres de pétrole lampant dans plusieurs localités de la région du Centre, dont Yaoundé, Ntui, Nguila et Yoko.

« Dans la nuit du 15 mars, après un renseignement précis signalant une opération de fraude planifiée, les brigadiers, accompagnés des éléments des Forces de maintien de l’ordre, ont méticuleusement suivi un camion suspect transportant des cubitainers ».

« Vers 22h30, dans un moment décisif, les agents de la brigade ont observé un échange suspect entre les occupants du camion et les pompistes de ladite station pendant environ quinze minutes. Le camion s’est ensuite positionné sur la piste où, 5 cubitainers d’une capacité de 1000 litres chacun ont été remplis de pétrole lampant.

Cette action constitue une violation manifeste de la circulaire de 2022 du Ministre de l’Eau et de l’Énergie interdisant la vente des produits pétroliers dans des contenants non réglementaires au-delà d’un certain seuil sans autorisation ministérielle », poursuit le ministère de Gaston Eloundou Essomba.