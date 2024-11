Cameroun-Fraude : saisie de 19 200 litres de gasoil à Douala

Selon l’explication du ministère de l’Eau et de l’énergie, du 20 au 23 novembre, une mission de quatre jours a été lancée le long de la RN3 et dans les environs de Douala, capitale économique du Cameroun. Cette initiative visait à lutter contre la fraude et à démanteler des réseaux illicites de distribution des produits pétroliers. L’opération a été menée sur instructions du Ministre de l’Eau et de l’Énergie, et s’est concentrée particulièrement sur le quartier Bepanda au lieu dit « Champ de tir », un site situé à proximité de la SCDP et connu pour les pratiques de frelatage et de siphonage desdits produits des camions citernes.