Cameroun : importante cargaison de matériels militaires saisie à Maroua

Le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, Midjiyawa Bakary, félicite les fonctionnaires de police pour leur professionnalisme.

Les forces de sécurité ont saisi une importante cargaison de matériels militaires et d’effets réservés aux Forces de défense et de sécurité dans la capitale régionale de l’Extrême-Nord. Elles ont aussi interpellé des individus associés à ce trafic. La saisie et les autres actions évoquées ont eu lieu dans la soirée du 30 décembre 2024 au cours d’une opération sécuritaire à la quelle neufs éléments de la Sûreté nationale ont pris part sous la coordination de leur chef d’Unité.

Le gouverneur de la région adresse ses félicitations et encouragements à ces éléments qui ont mené « des actions méritoires » avec « tact, efficacité et professionnalisme ». Leur intervention a, selon l’autorité administrative, contribué à déjouer une tentative de déstabilisation de la plus belle des régions du Cameroun, déjà en proie aux attaques terroristes de Boko Haram. Il les encourage à poursuivre leurs efforts pour la paix sociale et le développement économique.