Cameroun-insécurité : près de 350 présumés malfrats interpellés à Garoua

Leur interpellation fait suite à une vaste opération de bouclage menée par les Forces de défense et de sécurité dans la capitale régionale du Nord.

Les éléments des Forces de défense et de sécurité entendent réduire l’insécurité à sa plus simple expression dans la ville de Garoua. Dans la nuit du 21 au 22 décembre, ils ont effectué un bouclage dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération Charly III. Opération initiée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele. Elle vise à lutter contre l’insécurité et la consommation des stupéfiants. Déployée en période de fêtes de fin d’année, période marquée par la montée de l’insécurité dans les centres urbains et autour, l’opération a produit des résultats.

Le bilan de la campagne fait état de 349 personnes interpellées dont 238 identifiées à l’aide de leurs cartes nationales d’identité. Outre les personnes mises aux arrêts, les Forces de maintien de l’ordre ont saisi 46 motos, six armes blanches : couteaux et machettes ; 50 filons de cannabis, etc. Au regard de ce bilan, le délégué régional de la Sûreté nationale pour le Nord, Jean Apôtre Lenyé, a félicité ses hommes pour le travail abattu tout en invitant la population à collaborer avec les Forces de sécurité pour traquer les suspects.

Il est reproché aux personnes interpellées la détention d’armes blanches, d’objets dangereux ; l’espionnage ; des actes de rébellion ; la détention, la consommation de drogue ; l’immigration clandestine, entre autres. Des motifs et bien d’autres pour lesquels les suspects mis aux arrêts seront poursuivis devant les juridictions compétentes.