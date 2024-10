Cameroun : joseph Antoine Bell fête son 70è anniversaire en musique

L’ancien gardien de buts des Lions indomptables célèbre ses 70 ans, 30 ans après son jubilé à Douala.

Joseph Antoine Bell a 70 ans ce 8 octobre 2024. Le natif et chef du village Mouandé dans l’arrondissement de Ngambe, département de la Sanaga-Maritime fête cet événement en musique. L’ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun offre un concert gratuit ce jour au stade Mbappe Leppe à Douala, ville qui a abrité la célébration de son jubilé en 1994. Un événement qui a rassemblé plus de 40 000 spectateurs. Les artistes de renom dont Ben Decca, Salle John, Petit Pays, Belka Tobis, Isnebo, Salatiel, Coco Argentée, Armand Biyag vont accorder leurs violons en l’honneur de Jojo ce 8 octobre 2024. Ils seront en compagnie des humoristes comme Markus, Frida Choco.

Outre l’organisation de ce concert, Joseph Antoine Bell a annoncé le 28 août dernier son engagement de soutenir 70 élèves ingénieurs dont sept dans chaque région du Cameroun. Une belle manière pour le président du Comité d’orientation de l’Office national des infrastructures et équipements sportifs de tendre la perche à la jeunesse en quête de repères et de surtout de soutien. La célébration des 70 ans du consultant d’Afrique 24 et de Radio France internationale offre l’occasion de reparcourir sa carrière et son palmarès en qualité de gardien de but.

Il commence sa carrière de footballeur au Cameroun, puis en Afrique avant d’évoluer en Europe. Il garde les cages des clubs Eclair de Douala, Oryx de Douala, Prison’s de Buea ou encore Union sportive de Douala. En Afrique, il fait goûter son professionnalisme à Africa Sports d’Abidjan et à Al Mokawloon Al Arab du Caire avant de débarquer à l’olympique de Marseille pour évoluer dans le championnat français. Trois ans après son arrivée à Marseille, il s’en va à Toulon. Il Jouera à Bordeaux avant de poser à Saint-Etienne où il finira sa carrière à 40 ans.

Joseph Antoine Bell va organiser son jubilé en 1994 après avoir remporté plusieurs compétitions. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des clubs champions en 1979, vainqueur de la Coupe d’Afrique des vainqueurs des coupes en 1983, champion du Cameroun en 1976 et en 1978, Ballon d’or camerounais en 1979, meilleur gardien du championnat de France en 1986, en 1987 et en 1988, entre autres.