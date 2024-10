Cameroun : la cérémonie de prières en faveur de Paul Biya reportée

Les organisations chrétiennes reportent la cérémonie œcuménique jusqu’au retour du chef de l’Etat sur le territoire camerounais.

La cérémonie de prières œcuménique en faveur du président Paul Biya et pour la paix au Cameroun annoncée pour le jeudi 17 octobre 2024 n’aura plus lieu à cette date. Dans un communiqué en date du 14 octobre, le président du Collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun annonce le report de cet événement à une date ultérieure non précisée. Cette date sera déterminée après le retour sur le territoire national du chef de l’Etat, indique le communiqué.

La cérémonie de prières interreligieuses dont il s’agit est organisée à l’initiative du Collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun. Selon le premier communiqué annonçant cet événement, d’autres organisations chrétiennes dont Catholic Men’s Association, l’Union des hommes fils de saint Joseph à d’autres communautés chrétiennes et musulmanes, ainsi qu’à leurs associations religieuses apparentées s’associent au collectif. Les dignitaires religieux et des hautes personnalités publiques et privées devraient aussi y participer. Les organisateurs ont prévu que la cérémonie aurait lieu au palais polyvalent des sports.