Cameroun : la CONAC lance la campagne contre la corruption en période de rentrée scolaire

Le président de la Commission anticorruption, Dieudonné Massi Gams, procède au lancement officiel de cette croisade ce 20 août 2024 à Akonolinga, chef-lieu du département du Nyong-et-Mfoumou.

Une rentrée scolaire sans corruption, c’est l’objectif visé par la campagne nationale de prévention contre les actes de corruption en milieu scolaire. En cette veille de rentrée scolaire, la Commission nationale anticorruption se déploie dans les 10 régions du Cameroun à l’effet de mener des actions préventives contre la corruption.

A cet effet, les agents de la Conac vont sillonner les établissements scolaires pour passer des messages destinés à atténuer les comportements qui favorisent la corruption. Ces messages, écrits en français et en anglais sont contenus dans des affiches qu’ils vont apposer au sein des établissements. Ces affiches contiennent des infractions de corruption dont l’extorsion, le trafic d’influence, l’abus de fonction ou d’autorité. Des flyers, des dépliants, la newsletter sont autant d’autres documents qui portent le message de sensibilisation aux membres de la communauté éducative. Ces supports sont acheminés dans les délégations régionales, départementales du secteur éducatif, dans des inspections d’arrondissements et dans les établissements scolaires.

Les agents mobilisés sur le terrain expliquent aussi aux parents et autres usagers les voies à suivre lorsqu’ils sont victimes d’actes de corruption, ainsi que les sanctions qui guettent les corrompus et les corrupteurs. Les différentes actions visent à barrer la voie à la corruption dans les opérations de recrutement des nouveaux élèves dans les établissements scolaires, la gestion des ressources destinées à la fourniture d’une éducation de qualité au Cameroun.