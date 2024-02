Cameroun : la Fifa et la Fécafoot de nouveau à couteaux tirés

L’instance dirigeante du football mondial a décidé de retenir l’enveloppe (5 milliards 700 millions FCFA) destinée à la participation du Cameroun à la Coupe du monde au Qatar.

Le litige porte sur l’indemnité que doit verser la Fédération camerounaise de football à son ancien sélectionneur, Antonio Conceicao. L’entraîneur portugais a été licencié par la Fécafoot après l’élimination du Cameroun en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Antonio Conceicao a estimé que son licenciement était abusif et a donc porté plainte. Il a obtenu gain de cause et la Fédération a été condamnée à lui verser 1,6 million d’euros. Selon plusieurs sources, la Fifa demande depuis plusieurs semaines à la Fécafoot d’exécuter la décision de juin 2022 ordonnant de payer la somme susmentionnée.

Face à l’inertie du Cameroun, la Fifa a décidé de retenir la somme de 5 milliards 700 millions FCFA qui à la Fécafoot pour la participation des Lions Indomptables à la dernière Coupe du Monde au Qatar. En outre, le Cameroun risque également des sanctions sportives, dont l’interdiction de participer à de futurs événements sportifs internationaux, en raison de son inaction dans d’autres affaires, notamment « Le CoQ sportif » (en cours), mais aussi en raison des intérêts exorbitants qui lui sont facturés en raison du retard de paiement de Conceicao, alors que le Cameroun a fait appel au TAS et au Tribunal civil suisse, en vain.