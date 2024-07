Cameroun : la société Camalco va exploiter la bauxite de Minim Martap

La convention a été signée hier 30 juillet 2024 entre le gouvernement camerounais et ladite société.

Une convention minière entre l’Etat du Cameroun, représenté par le ministre en charge des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique, le professeur Fuh Calistus Gentry et la société Camalco en vue de l’exploitation industrielle de la Bauxite de Minim Martap.

Selon le ministère des Mines, cette Convention offre des retombées socio-économiques bénéfiques pour le Cameroun en général et les populations riveraines et autochtones en particulier, conformément au nouveau code minier. Outre la création de plus de mille emplois directs et plusieurs emplois indirects, ledit projet va booster l’économie nationale.

Le gouvernement par le ministère des Mines explique qu’il est attendu de 10% des parts gratuites de l’État ; de la taxe ad valorem au taux de 3% de la valeur marchande ; du partage de production au taux de 5% du produit marchand.

Aussi, du fonds de développement du secteur minier au taux de 1 % du chiffre d’affaires hors taxe ; du Compte spécial de développement des capacités au taux de 1 % du chiffre d’affaires hors taxe ; des droits de concession domaniale fixés à 100 000 FCFA/Km2/an.

Il est par ailleurs attendu, de la taxe à l’exportation au taux de 2% ; d’ouverture du capital de la société de projet à hauteur de dix pour cent (10%) aux nationaux.

A souligner que, l’énergie, les transports, les mines, l’industrie et les infrastructures générales sont les principaux secteurs ciblés par ce projet. la Cameroon Mining and Alumina Company (CAMALCO SA) est la filiale camerounaise de la société australienne Canyon Resources Ltd.