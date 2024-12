Cameroun : l’Assemblée nationale adopte la loi de Finances 2025

L’adoption a eu lieu au terme de la discussion générale le dimanche 09 décembre 2024 à l’hémicycle du palais des congrès de Yaoundé.

Le projet de loi de Finances pour l’exercice 2025 que le Parlement camerounais examine depuis quelques jours reçoit l’onction de la Chambre basse. La discussion générale sur le texte a abouti hier à l’adoption de ce projet de loi au terme de la séance conduite par le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril. Les échanges ont eu lieu à la suite de la présentation du rapport de la commission des finances et du budget devant lequel les membres du gouvernement ont défendu tour à tour, la semaine dernière, leurs différentes enveloppes budgétaires en présentant les priorités.

Dans ce rapport, la commission des finances a, pour chaque membre du gouvernement, apprécié les points forts, critiqué les points et fixé des recommandations pour améliorer leurs différentes actions. Après son adoption à l’Assemblée nationale, la loi de Finances est examinée au Sénat avant son adoption définitive.

Le texte validé à l’Assemblée nationale fixe le budget de l’Etat à 7 317,7 milliards de francs CFA. Parmi les ministères ayant les budgets les plus élevés, figurent le ministère des Travaux publics avec 638 milliards 576 millions de FCFA, le ministère des Enseignements secondaires avec 584 milliards 166 millions, le ministère de l’Eau et de l’Energie avec 493, 5 milliards FCFA, etc.