Cameroun : l’Assemblée nationale inaugure son nouveau palais

La cérémonie d’inauguration aura lieu le samedi 30 novembre 2024 au quartier Ngoa Ekelle à Yaoundé.

Un communiqué du président de l’Assemblée nationale informe le public que sur autorisation du chef de l’Etat Paul Biya, le nouveau palais de l’Assemblée nationale sera inauguré samedi prochain. L’immeuble dont les travaux de construction viennent de s’achever sera mis en service au moment où les députés sont réunis en session ordinaire. Une session consacrée en priorité à l’examen et à l’adoption de la loi de finances pour l’exercice 2025.

L’inauguration du nouveau siège de l’Assemblée nationale fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Cameroun marque la fin de la réalisation du projet. Démarré en novembre 2019, le chantier était prévu pour être livré en fin 2024. Délai respecté, la cérémonie d’inauguration sera présidée par le président de l’Assemblée nationale Cavaye Yeguie Djibril en présence des représentants des autorités chinoises.

Le nouveau palais construit après l’incendie qui a ravagé l’ancien dans la nuit du 16 au 17 novembre 2017 comprend trois bâtiments. Le premier bâtiment, le plus haut, est le nouveau bâtiment abritant les bureaux. Il comprend le sous-sol et 14 étages au-dessus du sol. Le bâtiment du milieu est le nouvel hémicycle comprenant un sous-sol et trois étages au-dessus du sol. Le troisième bâtiment est la salle des banquets avec un sous-sol et deux étages au-dessus du sol.