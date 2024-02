Cameroun : l’association CAVAT saisit la CPI après l’explosion meurtrière de Nkambe

L’organisation a présenté son initiative et sa démarche le 22 février 2024 au cours d’une conférence de presse donnée à Yaoundé.

L’association camerounaise contre le terrorisme saisit Cour pénale internationale pour des faits commis le 11 février 2024 à Nkambe, localité située dans le département du Donga Mantung, région du Nord-Ouest. Une explosion a ôté la vie à l’élève Cherish Limnuyu Bonge âgée de 15 ans. Nombreux de ses camarades présents à la place des fêtes de Nkambe venus pour participer au défilé de la 58è fête de la jeunesse, ont été blessés. Parmi eux, certains ont perdu des membres du corps.

Cette explosion meurtrière qui est la première dans cette localité, les atrocités qu’elle a causées, constituent le motif de la saisine de la juridiction internationale. En plus de la CPI, la démarche initiée par Me Emmanuel Nsahlai a conduit l’association à saisir d’autres institutions des Nations Unies. Ce sont entre autres le comité contre le terrorisme des Nations Unies, le Bureau du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. L’objectif du plaidoyer qui est engagé est de limiter les effets de la crise en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2016.

La mission de l’association est de sensibiliser les victimes des atrocités de la crise et de leur apporter un soutien psycho social. Etant donné que les bandes de séparatistes reçoivent des ordres des commanditaires basés à l’étranger, elle souhaite néanmoins que la réponse à la crise soit globale. C’est ainsi qu’elle sollicite l’aide, en particulier l’appui institutionnel dans sa démarche et son intervention.