Cameroun : le CENEEMA lance la première campagne de mécanisation agricole

La cérémonie de lancement présidée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, a eu lieu mardi 18 mars, au siège du Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole de Nkolbisson, à Yaoundé.

Dans sa mission principale de promotion et de développement de la mécanisation agropastorale, le CENEEMA vient de lancer sa campagne annuelle de mécanisation agricole. L’initiative qui est à sa première édition, « témoigne de la volonté de cette structure de manifester sa gratitude au chef de l’Etat et à son gouvernement à la faveur de la rétrocession de l’ensemble du parc d’engins, équipements, pièces détachées issus des conventions riz-maïs et manioc, de l’usine d’assemblage des tracteurs d’Ebolowa ». C’est du moins ce qu’a déclaré la directrice du CENEEMA, Andréa Caroline Mebanda Bate dans son discours de circonstance.

Parlant de la mécanisation, le parc de la structure est fourni en équipements neufs. Le CENEEMA compte à son actif 118 engins et équipements lourds de génie civil que sont entre autres les bulldozers, les niveleuses destinés aux opérations d’aménagements diverses, 150 engins roulants donc les camions ben, les camions citernes destinés aux opérations de transports des équipements et des produits agricoles. On note également une multitude d’équipements agricoles et accessoires constitués de 239 tracteurs de 90 chevaux, des moissonneuses batteuses, des planteuses de tubercules et bien d’autres. Des équipements que l’institution a reçus du gouvernement le 13 novembre dernier.

Pour Andréa Caroline Mebanda, le CENEEMA est « fin prêt à assurer la facilitation d’accès aux machines, en formant les utilisateurs et en accompagnant les agriculteurs dans l’amélioration de leurs rendements ». Elle est revenue sur les avancées déjà réalisées par son institution notamment la mise en place de douze antennes régionales et d’une vingtaine de pools de mécanisation agricole au Cameroun.

Le ministre Gabriel Mbairobe qui a présidé la cérémonie de lancement de la campagne nationale de machinisme agricole, a souligné les résultats attendus de « cette transformation agricole », à savoir : l’amélioration des rendements, la réduction de la pénibilité du travail agricole et autonomisation des producteurs locaux.

Pour bénéficier d’un accompagnement du CENEEMA, il suffit de « saisir la direction générale qui oriente votre dossier selon la région dans laquelle vous vous trouvez et le processus suivra. C’est après avoir visité le site du demandeur avec les équipements appropriés, qu’une carte est sortie, puis le Ceneema détermine les travaux à faire en fonction de la végétation ».

Andréa Caroline Mebanda Bate a lancé un appel aux entreprises et établissements publics, opérateurs économiques, à la société civile et aux acteurs du secteur rural à profiter de la disponibilité de ce don afin d’engager le Cameroun vers la révolution agricole.