Cameroun : le Centre National de Transfusion Sanguine présente son budget pour 2024

Au terme d’une session ordinaire du comité de gestion présidée par le Pr Tetanye Ekoe, le budget de l’instance a été fixé à hauteur de 756 millions de francs.

Le Centre National de Transfusion Sanguine veut générer des fonds propres afin de délivrer efficacement des produits sanguins. C’est l’objectif qui ressort de la réunion du comité de gestion de l’institution qui s’est tenue cette semaine. Outre ce défi et la gestion de l’organisme, le budget pour 2024 a été fixé à 765 millions de francs, soit moins que celui de 2023. Son président, le professeur Tetanye Ekoe, s’en explique : « Nous avions un budget relativement élevé l’année dernière car nous comptions sur un certain nombre de soutiens qui ne sont pas arrivés. A la demande des autorités financières, nous avons été obligés de respecter les contraintes budgétaires ».

Parlant des ajouts stratégiques du Centre, il a ajouté : « nous allons insister pour que les ressources nécessaires soient mises à notre disposition et nous permettent d’assurer le recrutement et un certain nombre de nominations stratégiques pour notre institution ».

En ce qui concerne les opérations du Centre, la directrice de l’institution, le professeur Dora Ngum Shu Mbanya, souligne que de nouveaux laboratoires seront mis en place : « L’une des choses que nous prévoyons de faire est de créer un laboratoire où les produits sanguins pourront être analysés. Si cela est fait, nous pourrons aller de l’avant. Pour 2024, nous espérons pouvoir recruter du personnel, car c’est très compliqué sans eux. Dans les activités du CNTS, il faut pouvoir sortir, sensibiliser, mobiliser la population pour qu’elle puisse donner son sang, collecter, qualifier et distribuer ce sang. Il faut aussi gérer les aspects administratifs.