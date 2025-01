Cameroun : le diocèse de Bafia dénonce les fausses déclarations attribuées à Mgr Emmanuel Dassi Youfang

Le directeur de la communication du Diocèse fait cette dénonciation dans une mise au point rendue publique le 02 janvier dernier.

A quelques dix mois de l’élection présidentielle au Cameroun, les déclarations au sujet de la candidature du président Paul Biya semblent aller dans tous les sens. Alors que l’archevêque de Douala Mgr Samuel Kleda, l’évêque de Ngaoundéré Mgr Emmanuel Abbo, l’évêque de Yagoua Mgr Yaouda Hourgo tire contre Paul Biya et son système, des personnes non identifiées attribuent de fausses décmlarations à Mgr Emmanuel Dassi Youfang, évêque de Bafia.

Sur les réseaux, l’on peut voir les affiches contenant la photo de l’évêque et des déclarations. L’un des messages qui circulent est « tout Camerounais respectant les conditions prévues par la Constitution a le droit de candidater pour être président de la République. Laissez les bavardages qui ne nous honorent pas ». L’autre message qui fait le tour de la toile est « Le pouvoir vient de Dieu et non des hommes. Si le Seigneur souhaite reconduire le président Biya en 2025, il le fera. Evitons les bavardages qui démobilisent les fidèles et font de l’église un camp retranché. Servons le Seigneur ».

Dans une mise au point en date du 02 janvier 2025, le diocèse de Bafia apporte un démenti. « Le diocèse de Bafia dénonce formellement ces « fakenews » et précise que Mgr Emmanuel Dassi Youfang n’est pas l’auteur de ces déclarations, « précise le chargé de la communication, l’abbé Jean Léonel Nkoa Nkolo.