Cameroun : le gouvernement accorde une subvention de 560 millions à 33 clubs de football

Le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, précise les modalités de répartition et la finalité de cette enveloppe.

La présidence de la République donne l’autorisation au ministère des Finances de mettre à la disposition de l’agent comptable de la Fédération camerounaise de football, la somme de 560 millions de francs CFA. Le montant défini sur la base du listing produit par la Fédération, est destiné au financement des 33 clubs des championnats MTN Elite One (16 retenus) et MTN Elite Two (17 retenus) pour la saison sportive 2024-2025.

Selon le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la république, l’argent est destiné au paiement des salaires de joueurs et des encadreurs techniques. Le ministère des Sports et de l’Education physique précise que ladite subvention « sera désormais servie directement aux équipes affiliées » aux championnats locaux.

Narcisse Mouelle Kombi précise que les montants des allocations à verser de manière équitable aux clubs seront calculés et déterminés par l’agent comptable du ministère des Finances auprès de la Fecafoot, avec une quote-part de 2/3 réservée aux clubs de MTN Elite One et de 1/3 à ceux d’Elite Two.

Pour la même saison sportive, la présidence de la République a ordonné le déblocage de 350 millions de francs CFA. Cette première enveloppe, octroyée à la fédération, va servir à l’organisation matérielle des championnats locaux en cours. Elle est ainsi destinée entre autres à la location des stades, au paiement des arbitres.

Comme le prévoit la directive du ministre des Finances sur les modalités d’exécution du budget 2025, le gestionnaire des fonds, le ministre des Sports, ne fera plus transiter cette subvention par la Fécafoot. Mais avant de recevoir les fonds, chaque association sportive devra produire un mémoire prévisionnel de dépenses.