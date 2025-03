Cameroun : le gouvernement condamne l’agression du Minjec en Belgique

Dans une communication en date du 04 mars 2025, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, rappelle les faits et déplore le comportement irresponsable des auteurs.

Le 28 février et le 03 mars 2025, le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou, a été la cible de violences au cours de sa visite de travail en Belgique. Dans la soirée du 28 février, un premier acte a ciblé le membre du gouvernement. Alors qu’il présidait la cérémonie de clôture du mois de la Jeunesse à Bruxelles, un groupuscule de Camerounais se réclamant de la Brigade Anti-Sardinard (BAS), « tel une bande de terroristes forcenés, manifestement instrumentalisés, a pris d’assaut la salle de l’hôtel Claridge, à l’effet de perturber cette cérémonie, usant d’une violence et d’une brutalité inouïes ».

Dans la matinée du 03 mars 2025, le ministre Mounouna Foutsou et l’ambassadeur du Cameroun en Belgique, Daniel EVINA ABE’E ont été « sauvagement agressés par les même hors la loi ». C’était au moment où le ministre s’apprêtait à quitter son lieu de résidence. Selon le gouvernement, le comportement de ces jeunes en terre étrangère est « dirigé contre les officiels » du Cameroun a été « effarant, intolérable, et ne peut en aucun cas se justifier ».

Ainsi, le gouvernement « condamne avec la plus grande fermeté les comportements irresponsables et barbares, des actes insensés, dirigés contre les représentants de l’Etat (…) ». Il affirme que s’en prendre à un ministre ou à un ambassadeur dans l’exercice de ses fonctions, « c’est ni plus ni moins, porter atteinte au Cameroun tout entier ». Le gouvernement rappelle que tout Camerounais est tenu de respecter les institutions, respecter l’Etat de droit ainsi que les principes démocratiques.

Dans son communiqué, le gouvernement interpelle aussi les pays et les invite à respecter le principe de réciprocité ainsi que des conventions internationales. Le gouvernement du Cameroun annonce aussi que des mesures appropriées seront prises pour retrouver les auteurs de ces actes séditieux et les traduire devant les autorités compétentes.