Cameroun : le gouvernement lance une campagne spéciale de prévention routière de quatre mois

Cette campagne qui intègre la sécurité routière s’ouvre ce 05 juin 2024 sur l’ensemble du territoire camerounais. Elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route.

Le contexte du départ en vacances, de la rentrée scolaire 2024 et de la lutte contre les accidents de la circulation l’implose au ministre des Transports. Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe lance ce mercredi 05 juin 2024, une campagne de prévention et de sécurité routière, laquelle couvre les 10 régions du pays. L’opération cible la période de grande mobilité des personnes et des biens allant du 05 juin au 30 septembre 2024.

Pendant cette période, les Forces de maintien de l’ordre et les agents assermentés du ministère des Transports entendent renforcer les mesures relatives à la sécurité routière et à la répression des comportements à risque. La campagne mettra l’accent sur « les excès de vitesse, la conduite sous l’emprise de l’alcool et des drogues, les dépassements dangereux, les chevauchements de la ligne continue, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, les surcharges, le défaut de visite technique, les mauvais stationnements », précise le ministre.

La campagne spéciale s’ouvre quelque temps après que le membre du gouvernement a suspendu deux compagnies des activités de transport routier. Men Travel et Socatur ont écopé des sanctions suite aux accidents de la circulation ayant entraîné la mort de quatre personnes. Un accident impliquant un bus de Socatur a fait deux morts à Douala. Deux accidents impliquant les bus de Men Travel ont ôté la vie à deux autres personnes à Yaoundé et sur l’axe Douala-Yaoundé.