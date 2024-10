Cameroun : Le gouvernement reçoit le chocolatier Italien Domori

C’était le 14 octobre 2024.

Giuseppina Piccigallo, présidente de la chocolaterie Domori, a été reçue le 14 octobre 2024 par Luc Magloire Mbarga Atangana. Il était accompagné d’Andrea Mecozzi.

Il faut dire que depuis quelques années Domori est intéressée par le Cacao camerounais. D’ailleurs la chocolaterie italienne collabore étroitement avec la coopérative Cacao de Nkogekogo Scoops Ca, dirigée par 𝗔𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗱𝗲 𝗧𝗰𝗵𝗲𝗺𝘁𝗰𝗵𝗼𝘂𝗮.

« 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘶𝘯𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪é𝘵é 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘋𝘰𝘮𝘰𝘳𝘪 𝘥’𝘢𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘶𝘪 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘷𝘰𝘪𝘳𝘴 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘴 𝘤𝘢𝘮𝘦𝘳𝘰𝘶𝘯𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴𝘵 𝘢𝘶𝘴𝘴𝘪 𝘥𝘦 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘺𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘤𝘢𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘭𝘦 𝘊𝘢𝘮𝘦𝘳𝘰𝘶𝘯 », a déclaré 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗶𝗻𝗮 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗶𝗴𝗮𝗹𝗹𝗼 au sortir de l’audience. Elle a particulièrement mis en avant la qualité exceptionnelle de notre cacao : « 𝘓𝘦 𝘤𝘢𝘤𝘢𝘰 𝘥𝘶 𝘊𝘢𝘮𝘦𝘳𝘰𝘶𝘯 𝘦𝘴𝘵 𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘧𝘦𝘳𝘮𝘦𝘯𝘵é 𝘦𝘵 𝘢 𝘶𝘯 𝘢𝘳ô𝘮𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧é𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘤𝘢𝘤𝘢𝘰𝘴, 𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘪 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘯𝘥 𝘶𝘯𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘯 𝘴𝘰𝘯 𝘨𝘦𝘯𝘳𝘦 𝘦𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘤𝘩𝘰𝘤𝘰𝘭𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘶𝘵𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵é. »

Domori, qui transforme plus de 170 tonnes de cacao par an, se distingue par son approche innovante. Elle fut la première chocolaterie à fabriquer du chocolat exclusivement à partir de cacao fin, mettant l’accent sur la haute qualité. L’entreprise a également redécouvert et réintroduit une formule ancestrale et épurée : pâte de cacao et sucre. Domori produit une vaste gamme de chocolats gourmet, destinés à la pâtisserie, à la haute restauration et aux commerces spécialisés.

Lors de la rencontre, le gouvernement camerounais, par la voix du Ministre 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, réitère son engagement à soutenir de telles initiatives qui valorisent notre production nationale et renforcent la position du Cameroun sur le marché international du cacao.