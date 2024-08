Cameroun : le Minat veut interdire la circulation des gros porteurs sur l’autoroute Douala-Yaoundé

Le ministre de l’administration territoriale Paul Atanga Nji demande au gouverneur de la région du Centre de prendre des mesures à cet effet. Une démarche qui suscite des interrogations sur la qualité de l’ouvrage.

La section de l’autoroute Douala-Yaoundé déjà construite et ouverte à la circulation se dégrade. Les usagers, notamment les gros-porteurs, sont à l’origine de cette dégradation progressive de la chaussée et des accotements. C’est du moins ce qui ressort de la correspondance que le ministre de l’Administration territoriale a adressée au gouverneur de la région du Centre en date du 21 août 2024. Dans cette lettre, le ministre indexe en particulier les camions gros porteurs, les camions de sable, des grumiers transportant des billes de bois, des bus gros porteurs des agences de voyage, les camions citernes.

Le tronçon de l’autoroute Nkolbisson-Boumyebel concerné n’est pas encore réceptionné après les travaux et le gouvernement entend le protéger. D’où la demande du Minat d’interdire la circulation des ces véhicules transportant les marchandises sur cette voie de communication encore en chantier.

La mesure du gouvernement intervient juste quelques jours après l’effondrement d’une portion de la route Bonepoupa Yabassi, route dont les travaux venaient d’être achevés et qui attendait la réception. Ces deux sujets posent le problème de la qualité des travaux effectués, ainsi que du matériel utilisé lors de la construction des routes au Cameroun.