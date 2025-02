Cameroun : le MRC sollicite des audits auprès du Conseil électoral

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun saisit l’institution pour demander des audits de certains contrats et des audits de qualité.

A l’approche de l’élection présidentielle d’octobre prochain, le Mouvement pour le Renaissance du Cameroun s’engage à obtenir toutes les garanties d’un scrutin libre, transparent, objectif. De ce fait, le parti que préside Maurice Kamto est sur tous les fronts. Outre la mobilisation des militants, il cherche auprès des institutions, des garanties de crédibilité. C’est ainsi que la formation politique vient de saisir le Conseil électoral pour solliciter des audits.

La requête du parti demande d’une part d’auditer les contrats que le Conseil électoral a signé avec les partenaires techniques nationaux ou internationaux. Elle sollicite d’autre part d’auditer la qualité et la fonctionnalité des infrastructures techniques et technologiques en cours d’exploitation dans le cadre des révisions de la liste électorale nationale 2024 en cours et devant servir à la convocation du corps électoral pour le scrutin présidentiel en préparation.

Le parti juge nécessaire à cet effet un regard des personnes tierces, neutres, ayant la réputation et la compétence établies. Le parti sollicite leur intervention dans un contexte où le Conseil électoral présente de nombreux dysfonctionnements techniques. Ces problèmes se présentent dans l’enrôlement des potentiels électeurs, la délivrance à temps des récépissés et des cartes électorales. Le parti y ajoute la variation des statistiques des électeurs inscrits.

Le recours de la formation politique vise à garantir la transparence et la sincérité des opérations préélectorales. Il survient au moment où le premier recours introduit le 07 janvier en dénonciation du défaut de publication de la liste électorale nationale reste sans suite au Conseil électoral. Les avocats du parti ont déporté l’affaire à la Cour d’appel du Centre.