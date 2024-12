Cameroun : le Ngondo inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco

L’inscription a été confirmée lors du 19è session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Unesco à Asuncion au Paraguay.

La culture camerounaise brille encore au firmament de l’humanité. Après le Ngouon en décembre 2023, le Ngondo, festival des peuples sawa est inscrit sur la liste représentative du patrimoine commun de l’humanité. L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la culture a fait cette annonce le 04 décembre 2024. Considéré avant comme l’un des plus grands rendez-vous culturels du Cameroun, le Ngondo prend désormais la dimension d’un bien immatériel d’envergure mondial.

Avant la déclaration de l’Unesco le 04 décembre, la nouvelle était connue depuis le 05 novembre dernier, mais n’avait pas encore un cachet officiel. L’Unesco l’a rendue officielle à l’occasion de son comité intergouvernemental qui se tient du 02 au 07 décembre 2024, dans le segment des travaux de la convention pour la sauvegarde du patrimoine du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La nouvelle tombe au moment où l’édition 2024 du Ngondo se referme sur les berges du Wouri.

L’inscription du festival au patrimoine commun immatériel de l’Unesco est l’aboutissement des démarches engagées en 2022 par l’assemblée général du Ngondo avec l’appui du gouvernement camerounais. Les six cantons du Wouri, Akwa, Basa’a, Bakoko, Bell, Belè-Belè et Deido ont remis le dossier demandant l’inscription du Ngondo au patrimoine commun immatériel de l’Unesco, au ministère des Arts et de la Culture. Le ministre allait le soumettre à l’organisation onusienne pour examen et validation. Avec l’implication du chef de l’Etat camerounais Paul Biya, les démarches ont abouti à un résultat heureux deux ans plus tard.

Dès lors, le Ngondo bénéficie d’une meilleure protection en vue de la conservation et de la préservation de son site, des traditions ou pratiques qui l’identifient. Son inscription favorise la transmission des savoir-faire culturels que sa célébration renferme au même titre qu’elle lui donne une légitimité internationale. Cette reconnaissance mondiale permet au festival d’attirer davantage de touristes et favoriser le développement des activités économiques comme l’artisanat autour du festival.